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Екатеринбург

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Публикации за 01.03.17

АУИПИК снова не смог сдать в аренду памятник конструктивизма на площади Первой Пятилетки (ФОТО)

АУИПИК снова не смог сдать в аренду памятник конструктивизма на площади Первой Пятилетки (ФОТО)

Аукцион по сдаче в аренду помещений в здании – объекте культурного наследия по адресу: площадь Первой Пятилетки, литера 65, назначенный на 28 февраля, вновь не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Как сообщается на официальном сайте проведения торгов, аукцион перенесен на 24 марта. Это происходит с данным объектом уже в десятый раз.

Речь идет о цокольном этаже здания в стиле конструктивизма, построенном в 1930 году. ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» надеется найти арендатора, который обеспечит сохранение объекта. Предлагаемые варианты использования – под офис или торговые площади. Начальная цена аукциона – 9 млн 866 тысяч 008 рублей, ежемесячная арендная плата – 164 433 рубля, состояние указано как «удовлетворительное».

Новый День: АУИПИК снова не смог сдать в аренду памятник конструктивизма на площади Первой Пятилетки (ФОТО)

Отметим, что такая ситуация для Екатеринбурга довольно типична. В феврале был вновь продлен срок подачи заявок на участие в аукционе по аренде другого памятника – купеческой лавки по адресу: Чапаева, 3е. Двухэтажное здание, год постройки которого в документации указан как «до 1917», описан следующим образом: «Имеется отдельный вход в здание, присутствуют все элементы благоустройства – водопровод, канализация, электроснабжение, отопление. Техническое состояние всех конструктивных элементов в целом – удовлетворительное». Использовать его государство предлагает под магазин или офис, но желающих также не находится, хотя за месяц агентство просит всего 65,5 тысяч рублей.

Как уже сообщал NDNews.ru, к каждому федеральному объекту культурного наследия, выставленному на аукцион аренды Агентством по управлению и использованию памятников, прилагаются обязательства по его охране, которые должен нести арендатор. Как правило, бизнес это отпугивает. Самый яркий пример – здание гостиницы «Мадрид» на Уралмаше. В прошлом году для здания, наконец, , после чего стало возможным объявление нового конкурса на заключение договора аренды – но он не объявлен до сих пор. Потенциальные инвесторы сразу заявили, что все будет зависеть от наложенных ограничений, и что «надо различать бизнес и благотворительность».

Фото с сайтов АУИПИК и torgi.gov.ru

Новый День: АУИПИК снова не смог сдать в аренду памятник конструктивизма на площади Первой Пятилетки (ФОТО)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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