От тысячи к нулю: депутаты подвели итоги «предвыборных» муниципальных программ

Публикации за 21.03.17

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской городской думы сегодня рассмотрела итоги трех муниципальных программ, рассчитанных на 2014-2016 годы. В их числе оказалась и многострадальная программа «Столица», которая раздувалась от областных миллиардов во время предвыборной кампании кандидата в мэры Якова Силина, а после сократилась до скромных миллионов. Как грандиозные планы по благоустройству Екатеринбурга обернулись пшиком – в материале NDNews.ru.

По словам и.о. замглавы администрации Тамары Благодатковой, основная часть средств скорректированной программы «Столица» была вложена в ремонт городских дорог. В 2014 году на деньги города и области был проведен капремонт улицы Фурманова, и отремонтировано около 400 тысяч квадратных метров проезжей части за 908 миллионов рублей. В 2015 году «дорожный» бюджет снизился до 800 миллионов рублей, но в 2016 году за счет привлечения еще и федеральных средств город отремонтировал почти 900 тысяч квадратных метров на сумму 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, за три года действия «Столицы» был полностью благоустроен парк Павлика Морозова и начаты работы в сквере на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского. Также часть средств программы были направлены на фан-зону в парке Маяковского.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bKEnfwrIFmI&rel=0">Video</a> Программа «Столица». Мнение горожан

При этом представители мэрии не забыли упомянуть, что еще в 2013 году приготовили проектную документацию для реконструкции 24 объектов улично-дорожной сети, опираясь на первоначальный вариант «Столицы». Но с уменьшением областного финансирования эти разработки остались невостребованными.

Похожая судьба постигла и муниципальную программу по уличному освещению. По словам Тамары Благодатковой, чтобы осветить каждую улицу в Екатеринбурге, требуется 4,5 миллиарда рублей. Но итог трехлетней программы – 894 миллиона рублей, часть этой суммы ушла на оплату электричества. Достижением стала установка фонарей в парке «Зеленая роща», ремонт декоративных светильников в центре города и строительство 6,7 километров новых линий освещения. Хотя поселки в пригороде Екатеринбурга до сих пор живут без вечернего и ночного освещения.

Программа по благоустройству дворовых территорий также стала жертвой политических разногласий города и области. Изначально она задумывалась как продолжение областного проекта «Тысяча дворов», начатого бывшим губернатором Александром Мишариным. В первый год действия программы было отремонтировано 30 дворов на сумму почти 18 миллионов рублей. Деньги были выделены пополам из областного и городского бюджета. На второй год область отказалась от финансирования, и город за свой счет смог благоустроить лишь 7 дворов. За 2016 год в графе выполнения программы значится «ноль».

Оправдываясь за неприглядные цифры, замглавы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Гейко пояснил, что программа была запланирована на условиях софинансирования с областью и «сработала» в том объеме средств, что был представлен. Кроме того, по Жилищному кодексу РФ дворовая территория многоквартирников относится к общему имуществу собственников, поэтому затраты на благоустройство лежат на их плечах. С этой точки зрения областные и городские программы создаются только как поддержка жильцов, отметил чиновник.

Впрочем, сейчас у Екатеринбурга появился шанс «зайти» в федеральную целевую программу по развитию городской среды. Мэрия даже получила любопытные рекомендации из Москвы, которые описывают возможное участие собственников в облагораживании придомовой территории. В первом случае жильцы могут сами вносить плату за проведение ремонта во дворе, во втором – высаживать деревья или мастерить скамейки, то есть вносить свой вклад в «натуральном выражении». Третий и самый интересный способ заключается в моральном поощрении коммунальщиков. Например, жильцам предлагается угощать ремонтников чаем с печеньем. «Это смешно звучит, но такое действительно было описано в федеральном постановлении. Правда, я не знаю, как мы будем проверять третий вид участия собственников. Придется считать, сколько чая выпили и сколько шоколадок съели работники», – отметил Владимир Гейко. Также он добавил, что мэрия готова включиться в работу по программе, как только выйдет областное постановление, регламентирующее условия участия муниципалитетов.

Стоит отметить, что прозвучавшие на комиссии отчеты о муниципальных программах не будут вынесены на обсуждение городской думы. Депутаты проголосовали за решение «принять информацию к сведению».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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