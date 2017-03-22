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Екатеринбург

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Публикации за 22.03.17

Половина депутатов Свердловского заксо не отчиталась о доходах

Половина депутатов Свердловского заксо не отчиталась о доходах

Депутаты Свердловского заксобрания не торопятся сдавать декларации о доходах и имуществе за 2016 год, хотя срок их подачи истекает.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом заявил вчера в последнюю минуту заседания областного парламента председатель постоянно действующей комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Владимир Никитин. По его словам, по состоянию на вчерашний день отчитались только 26 депутатов из 50, хотя крайний срок подачи декларации – 1 апреля. Затягивать с подачей сведений Никитин коллегам не советует, так как их придется сверять с данными госорганов. Никитин особо напомнил, что подавать декларацию должны все без исключения депутаты, в том числе те, которые работают в заксо на неосвобожденной основе. Непредставление декларации может быть чревато досрочным лишением депутатского мандата.

Напомним, в прошлом году аппарат заксобрания опубликовал данные о доходах депутатов . Самым богатым депутатом по итогам 2015 года стал директор НТМК Алексей Кушнарев – его годовой заработок составил 111,7 миллионов рублей. На втором месте был владелец завода «Пневстроймашина» Анатолий Павлов, заработавший 46 миллионов рублей. В новый состав заксо он не попал. Тройку прошлогодних лидеров замыкает глава «Таганского ряда» Анатолий Никифоров с доходом в 33,8 миллиона рублей. Признанный в 2016 году банкротом Илья Гаффнер за год до этого заработал почти 2 млн 300 тысяч рублей, другой банкрот – Олег Исаков – 2 млн 200 тысяч рублей. Устроивший вчера скандал в заксобрании Армен Карапетян по итогам 2015 года задекларировал 1 млн 925 тысяч рублей, еще около миллиона принесла в семью его супруга. Вся недвижимость семьи Карапетянов – две квартиры, два земельных участка, два жилых дома – записана на супругу депутата и одного из сыновей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

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