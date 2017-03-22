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Публикации за 22.03.17

Пономарев не стал заместителем генпрокурора по ЮФО

Пономарев не стал заместителем генпрокурора по ЮФО

Только что Совет Федерации на своем очередном заседании назначил нового заместителя генпрокурора по Южному федеральному округу.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, сенаторы одобрили на этот пост кандидатуру прокурора Новгородской области Андрея Кикотя.

Напомним, ранее и.о. замгенпрокурора по ЮФО был назначен замгенпрокурора по УрФО Юрий Пономарев. Находясь в Ростове-на-Дону, он продолжал исполнять свои обязанности по УрФО. На днях он направил в суд уголовное дело против главы Краснодарской таможни Андрея Моложавенко, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Ранее предполагалось, что заместитель генпрокурора РФ в УрФО вернется в Екатеринбург после 10 марта, но в Южном округе до 23 марта этого года.

Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Другие новости 22.03.17

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