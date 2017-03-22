Пономарев не стал заместителем генпрокурора по ЮФО

Публикации за 22.03.17

Только что Совет Федерации на своем очередном заседании назначил нового заместителя генпрокурора по Южному федеральному округу.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, сенаторы одобрили на этот пост кандидатуру прокурора Новгородской области Андрея Кикотя.

Напомним, ранее и.о. замгенпрокурора по ЮФО был назначен замгенпрокурора по УрФО Юрий Пономарев. Находясь в Ростове-на-Дону, он продолжал исполнять свои обязанности по УрФО. На днях он направил в суд уголовное дело против главы Краснодарской таможни Андрея Моложавенко, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Ранее предполагалось, что заместитель генпрокурора РФ в УрФО вернется в Екатеринбург после 10 марта, но 15 марта появилось распоряжение о продлении его полномочий в Южном округе до 23 марта этого года.

Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Другие новости 22.03.17

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