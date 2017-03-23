Главный свидетель по делу бойни у «Дирижабля» попался на шантаже родственников умершей пенсионерки (ФОТО, ВИДЕО) / Похоронщик Евгений Цымбал потребовал восемь тысяч за возврат паспорта усопшей

Публикации за 23.03.17

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В Екатеринбурге разворачивается новый скандал, связанный с похоронным бизнесом, в нем участвуют близкие Гурама Давришяна – одного из функционеров похоронного клана.

Как рассказала NDNews.ru пострадавшая Елена, у нее скончалась мама. Об этом было сообщено в станцию скорой медицинской помощи. После чего последовал телефонный звонок от мужчины, представившегося сотрудником УМВД Екатеринбурга, он потребовал никому не открывать дверь, пока не приедет «официальный представитель муниципального морга». Вместо него приехал похоронный агент, который заключил с родственниками умершей договор от имени ИП Уткина – похоронная контора находится на Ленина, 5. Считается, что она подконтрольна группе выходцев из агентства «Мемори» – Гураму Давришяну и его брату Рафаэлю Мамедову. Похоронный агент забрал паспорт усопшей, чтобы получить свидетельство о смерти, но сама процедура затянулась.

В результате родственники решили поменять ритуальное бюро и оформить документы сами, однако им отказались вернуть паспорт умершей о тех пор, пока они не оплатят услуги по вывозу тела в морг – 15000 рублей (муниципальная стоимость составляет 5000 р.) После этого дочь покойной решила отказаться от их услуг вообще, и в итоге, после вызова полиции, договорились на 8000 р. Причём поведение похоронщицы,представившейся как Людмила, довело клиентку до нервного срыва.

Что интересно, процессом руководил известный в узких кругах похоронщик Евгений Цымбал – который выступал на суде по делу о массовой драке со стрельбой у «Дирижабля» в качестве ключевого свидетеля обвинения и, судя по видеозаписи, сделанной родственниками умершей в ритуальном бюро, именно он отказывался вернуть документы.

Евгений Цымбал в суде по делу о драке у «Дирижабля»

Напомним, что Цымбал вместе со своим товарищем Гурамом Давришяном стал жертвой нападения бойцов в начале прошлого года в ходе «стрелки» у ТЦ «Дирижабль».

Ранее он заявлял полицейским, что нападавшие имели отношение к вору в законе Андрею Трофимову («Трофе»), но на суде свои показания изменил.

Видеозапись шантажа похоронщиков вы можете увидеть на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин

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