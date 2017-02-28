Суд по делу о массовой драке у ТЦ «Дирижабль» продолжается / Из показаний свидетелей исчез вор в законе Трофа, зато появилась женщина (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

Публикации за 28.02.17

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Свидетели по делу о массовой драке у ТЦ «Дирижабль» изменили свои показания, перестав упоминать вора в законе Трофу и его близких в качестве участников конфликта.

События, послужившие причиной возбуждения уголовного дела, произошли вечером 12 января 2016 года. Массовая драка со стрельбой случилась в людном месте, у торгового центра «Дирижабль», в ней участвовали не менее восьмидесяти человек, которые нанесли телесные повреждения троим потерпевшим.

в августе 2016 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего Реваза Тамоева и 31-летнего Раджи Джавояна. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений).

Как передает корреспондент NDNews.ru сегодня в Чкаловском районном суде начался допрос свидетелей, главным из которых стал товарищ пострадавшего Гурама Давришяна Евгений Цымбал, на глазах которого происходило нападение. Сегодня он озвучил несколько иную картину, чем ту, что фигурировала в его объяснениях, данных сразу после нападения 12 января.

Евгений Цымбал в ходе допроса заявил, что до столкновения был знаком с одним из подсудимых – Ревазом Тамоевым. По его словам, он раньше видел этого человека дома в гостях у похоронного короля Рафаэля Мамедова (основателя агентства «Мемори», аттестовавшего себя как племянника покойного вора в законе Темури Мирзоева – Тимур Свердловский). Согласно показаниям Цымбала, озвученным им на судебном заседании, Тамоев приехал в Мамедову из-за конфликта, возникшего из-за некоей женщины. В следующий раз они встретились уже на Шварца,14, когда Тамоев в компании своих друзей избил Гурама Давришяна, после чего последний получил серьезную черепно-мозговую травму, лечение он проходит до сих пор. По словам Цымбала, он не мог оказать помощь Гураму Давришяну, потому что сам был вынужден обороняться от нападавших. При этом, если верить ему, рядом находилось порядка семидесяти человек, которых Цымбал также считал сторонниками Тамоева, хотя в драке они активного участия не принимали – всего, по словам свидетеля, в избиении участвовали три-четыре человека.

Таким образом можно сделать предварительный вывод о том, что конфликт возник из-за женщины. Вместе с тем, ранее Цымбал заявлял совсем другое в объяснении, написанном на имя ВРИО ОП №12 по поводу драки. С его слов, вместе с пострадавшим Гурамом Давришяном и Максимом Ажимовым они обедали в кафе «Тарас Бульба», расположенном на улице Посадской. Во время трапезы Гураму позвонил его знакомый Резо. Давришян обратился к товарищам с просьбой сопроводить его на встречу. В 19:30 мужчины уже находились на автостоянке около «Дирижабля», подъехав к ней с улицы Фучика.

Резо уже поджидал Гурама, и, если верить объяснениям Цымбала, несколько раз ударил собеседника по лицу, примерно в это же время появилась поддержка Резо – группа из 80 бойцов. Завершает свои показания Цымбал тем, что он сам упал на землю – его принялись избивать. При этом мужчина слышал, как переговаривались другие участники «стрелки», вслух называя себя «трофинскими».

Отметим, что некоторое время поставщиком бойцов для столкновения у «Дирижабля» называли бизнесмена Олега Наумова, известного как Наум. Однако он отрицал свою причастность к конфликту. Корреспонденту NDNews.ru, Наумов заявил, что принимал участие в очной ставке с потерпевшими и с его слов они показали, что бизнесмен ни при чем, и его на месте побоища не видели.

Еще одна фигурировавшая версия гласила, что присутствовавшие на месте бойцы имеют отношение к клубу рукопашного боя «Храбр» и его идеологу Никите Мальцеву, часть же работала на авторитетного владельца сети парковок на ЖБИ Германа Гардта. И якобы целью нападения был похоронный бизнес, который контролируют Рафаэль Мамедов и Гурам Давришян. Официального подтверждения эта версия не получила.

Напомним, массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге 12 января 2016 года. По словам очевидцев, на стоянке возле дельфинария у торгового центра «Дирижабль» на нескольких человек накинулась толпа. Жертвам удалось вырваться, после чего они побежали к жилой многоэтажке на улице Шварца, 14. Тогда же раздались звуки выстрелов. Погоня продолжилась – убегающие устремились по улице Шварца в сторону улицы 8 Марта, однако их быстро настигла толпа преследователей и снова начала избивать. После этого нападавшие разделились на группы по 7-10 человек и спешно покинули место разборок.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=V1sICBH4yVQ&rel=0">Video</a> Драка у Дирижабля

Следующее заседание по делу состоится нескоро – только в апреле. Тогда должен продолжиться допрос свидетелей. Пока неизвестно, будет ли в ходе процесса допрошен пострадавший Давришян, который пока продолжает лечение – травмы, полученные им в ходе драки, достаточно серьезны.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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