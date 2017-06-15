В Екатеринбурге вынесли приговор двум участникам бойни у «Дирижабля» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня вынесли приговор двум участникам бойни у ТЦ «Дирижабль». Одного из них отправили в колонию на шесть лет, второго, который пытался скрыться в Туапсе, – на 6 лет и 3 месяца.

Чкаловский районный суд вынес приговор по делу о массовой драке близ «Дирижабля», в которой принимало участие около 80 человек, серьезно пострадали трое. Под суд отправили двоих – 24-летнего Реваза Тамоева и 31-летнего Раджи Джавояна, которые избили Гурама Давришяна. Обоих парней судили по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»). При этом Тамоев в ходе следствия скрылся в Туапсе, откуда его этапировали в Екатеринбург. Его приговорили к 6 года и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, Раджи Джавояна – к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. «Личности остальных фигурантов установлены не были, в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство», – добавили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Стрельба у ТЦ «Дирижабль»

Напомним, бойня произошла 12 января 2016 года. Первоначальная версия потерпевших сводилась к конфликту, который начался в кафе, после чего спорящие перенесли выяснение отношений на улицу, одна из сторон вызвала «подмогу». По словам очевидцев, на стоянке возле дельфинария на нескольких человек накинулась толпа. Жертвам удалось вырваться, после чего они побежали к жилой многоэтажке на улице Шварца, 14. Тогда же раздались звуки выстрелов. Погоня продолжилась – убегающие устремились по улице Шварца в сторону улицы 8 Марта, однако их быстро настигла толпа преследователей и снова начала избивать. После этого нападавшие разделились на группы по 7-10 человек и спешно покинули место разборок. Пострадавший Гурам Давришян известен как один из совладельцев печально известного агентства «Мемори». Бизнес вел вместе со своим двоюродным братом Рафаэлем Мамедовым, который называл себя племянником покойного смотрящего по Свердловской области вора в законе Тимура Свердловского.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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