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Екатеринбург

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Публикации за 23.03.17

Регистрацию на Майскую велопрогулку откроют в начале апреля – можно будет поехать с детьми

Регистрацию на Майскую велопрогулку откроют в начале апреля – можно будет поехать с детьми

В конце мая в Екатеринбурге пройдет традиционная Майская велопрогулка. В этом году организаторы пообещали добавить новый маршрут – для велосипедистов с детьми. Еще одним новшеством станет ограничение числа участников. Теперь их будет не больше 10 тысяч.

Как сообщили NDNews.ru в оргкомитете мероприятия, оно пройдет 27 мая. Как и в прошлые годы, участников ждет три дистанции. Но если в 2016-м самым коротким был маршрут на 16 километров, то в этом году его решили урезать до 4 километров – это дистанция для тех, кто захочет взять с собой детей. Средний маршрут по протяженности будет 35 километров (в прошлом году – 32 км), а самый длинный – 70 километров (в прошлом году – 53 км). «Стоит отметить, что маршруты не будут такими горными, как в 2016-м, и заявленные 70 км маршрута будут под силу каждому», – отметили организаторы.

Подробные карты маршрутов будут обнародованы 3 апреля, тогда же можно будет пройти online-регистрацию. «Новшеством станет то, что будет установлен лимит официальных участников – 10 тысяч человек. В прошлом году на старт трех маршрутов вышли более 10 тыс. участников», – сказали организаторы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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