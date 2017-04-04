Организаторы майской велопрогулки убрали самый короткий маршрут

Публикации за 04.04.17

Организаторы «Майской велопрогулки» решили убрать короткий маршрут в 4 км. Самой короткой дистанцией будет 12 км.

В этом году организаторы мероприятия пообещали организовать короткий маршрут на 4 км – для родителей с детьми. Что велосипедистам не особо понравилось – они посчитали, что дистанция слишком уж короткая даже для малышни, на дорогу до места старта больше времени уйдет, чем на сам маршрут. «Уважаемые участники! Окончательные маршруты на согласовании, мы опубликуем их в самое ближайшее время! Online-регистрация будет открыта вместе с публикацией маршрутов! Просим вашего терпения и спешим успокоить всех тех, кто был недоволен коротким маршрутом в 4 км, мы увеличили его до 12 км», – сообщили о своем решении организаторы.

Напомним, майская велопрогулка пройдет 27 мая. Как и в прошлые годы, участников ждут три дистанции. С учетом последних изменений самый короткий маршрут составит 12 км (вместо 16), средний маршрут по протяженности будет 35 километров (в прошлом году – 32 км), а самый длинный – 70 километров (в прошлом году – 53 км). «Стоит отметить, что маршруты не будут такими горными, как в 2016-м, и заявленные 70 км маршрута будут под силу каждому», – отметили организаторы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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