Значки для участников «Майской велопрогулки» оплатят из бюджета Екатеринбурга

Публикации за 30.03.17

В этом году для зарегистрированных участников майской велопрогулки значки закупит администрация Екатеринбурга. Таким же образом будет организовано и дежурство медиков на маршрутах.

Управление по развитию физкультуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга проводит аукцион по организации Майской велопрогулки. Городской бюджет под эти цели выделяет 270 тысяч рублей. Требований всего три: организовать дежурство медиков (2 бригады по 3 человека), изготовление сувенирных значков и их вручение. Все это требуется непосредственно в день проведения прогулки, 27 мая 2017 года с 08.00 до 20.00 часов.

Значки в этом году, согласно контракту, будут цинковые, четырех цветов. «Изготовить сувенирную продукцию (значок) в количестве 10 000 шт. для вручения участникам мероприятия: Металлический значок с надписью – «ВЕЛО МАЙ 2017» с использованием 4-х цветов (желтый, зеленый, оранжевый, белый). Способ изготовления – литье. Значок выполнен из материала – цинк, на значке защитное покрытие от воды, пыли, грязи и механических повреждений. С обратной стороны значка цанговое крепление «бабочка» на реверсе. Форма значка – неправильная (по контуру изображения на значке). Размер (диаметр) – 15 мм», – сообщается в документации. Аналогичное количество участников заявляется и на официальной страничке «Майской велопрогулки», в этом году впервые организаторы установили лимит на количество зарегистрированных велосипедистов.

Напомним, помимо ограниченного количества участников организаторы пообещали и другое новшество: проработать маршрут для велосипедистов с детьми. Как и в прошлые годы, участников ждут три дистанции. Но если в 2016-м самым коротким был маршрут на 16 километров, то в этом году его решили урезать до 4 километров – это дистанция для тех, кто захочет взять с собой детей. Средний маршрут по протяженности будет 35 километров (в прошлом году – 32 км), а самый длинный – 70 километров (в прошлом году – 53 км). Он-лайн регистрация участников начнется 3 апреля. В прошлом году участники платили по 150 рублей при заблаговременной регистрации и по 200 в день заезда.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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