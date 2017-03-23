Розыск: в Белоярском отчим пытался зарезать 8-летнюю девочку (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

Полиция Белоярского района ведет розыск мужчины, который подозревается в покушении на убийство девочки.

Как рассказали сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 22 марта в Белоярскую ЦРБ доставили 8-летнюю девочку с ножевыми ранениями. Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Тем временем следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство малолетней»). «Сообщение о том, что ученице первого класса местной школы причинены множественные порезы, поступило в органы внутренних дел от соседки потерпевшей. Сыщики выяснили, что школьница проживала вместе с матерью 1990 года рождения и ее сожителем. Именно отчим, со слов девочки, нанес ей телесные повреждения. После произошедшего он скрылся. Предположительно, злоумышленник уехал в Екатеринбург на электропоезде», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, добавив, что мотив преступления сейчас выясняется.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

В настоящее время мужчина объявлен в розыск. В полиции указывают, что ищут жителя Среднего Урала Владимира Акулова, 1988 года рождения. Ранее он был судим за убийство. Приметы разыскиваемого: рост около 170 см., худощавого телосложения, был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, кроссовки, черную вязаную шапку с синими полосками. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении преступника, просят обращаться по телефонам: +7(343)358-83-38, 358-71-61, +7(904)982-61-67.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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