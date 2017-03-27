В Свердловской области задержан отчим, пытавшийся зарезать 8-летнюю девочку

Публикации за 27.03.17

На Среднем Урале полиция задержала Владимира Акулова, который разыскивался по подозрению в покушении на убийство школьницы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 22 марта в Белоярскую ЦРБ доставили 8-летнюю девочку с ножевыми ранениями. СКР возбудил дело по ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство малолетней»). «Сообщение о том, что ученице первого класса местной школы причинены множественные порезы, поступило в органы внутренних дел от соседки потерпевшей. Сыщики выяснили, что школьница проживала вместе с матерью 1990 года рождения и ее сожителем. Именно отчим, со слов девочки, нанес ей телесные повреждения. После произошедшего он скрылся», – рассказали ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, добавляя, что разыскиваемый Владимир Акулов имеет судимость.

Сегодня в районе станции Шарташ в Екатеринбурге сыщики уголовного розыска задержали злоумышленника. Известно, что Акулов обосновался вблизи железнодорожной станции, примкнув к лицам без определенного места жительства. При нем был найден нож, которым, как считает следствие, и было совершено преступление. «После задержания мужчина был доставлен в город Заречный для проведения с ним следственных действий. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотивы преступления мужчина пока не поясняет, ссылаясь на то, что тогда он находился в состоянии опьянения», – говорят в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Между тем, пострадавшая девочка находится в больнице, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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