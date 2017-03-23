Назначена дата начала процесса по делу матери, убившей двух своих детей крысиным ядом (ВИДЕО)

Публикации за 23.03.17

В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по уголовному делу против 37-летней женщины, которая травила до смерти своих детей крысиным ядом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по итогам заседания судья Александр Суслов продлил обвиняемой срок содержания под стражей до 9 сентября. «Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 6 апреля в 11:00», – сообщили сегодня нашему агентству в пресс-службе Свердловского областного суда. В Ленинском райсуде уточнили, что разбирательство будет проходить в закрытом режиме, поскольку дело касается несовершеннолетних.

Напомним, жительнице Асбеста Елене Кордюковой предъявлено обвинение в убийстве двух своих детей и покушении на убийство еще одного ребенка. Женщину задержали в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент «крысиного яда»). Мать ребенка дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

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В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1 умышленно давала ребенку препарат антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – отмечали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти детей была проведена эксгумация тел с дальнейшей сложной гистологической экспертизой. Также проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении арестованной женщины – она признана вменяемой. Санкция статей, которые вменяются Кордюковой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Муж обвиняемой, Александр, не раз говорил о том, что не верит в виновность жены. Он убежден, что его дети скончались от естественных заболеваний, в том числе генетического характера. В настоящее время выживший мальчик проживает с отцом. Ранее муж Кордюковой защищал свою супругу.

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Екатеринбург, Игнат Бакин

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