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Екатеринбург

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Публикации за 23.03.17

Назначена дата начала процесса по делу матери, убившей двух своих детей крысиным ядом (ВИДЕО)

Назначена дата начала процесса по делу матери, убившей двух своих детей крысиным ядом (ВИДЕО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по уголовному делу против 37-летней женщины, которая травила до смерти своих детей крысиным ядом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по итогам заседания судья Александр Суслов продлил обвиняемой срок содержания под стражей до 9 сентября. «Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 6 апреля в 11:00», – сообщили сегодня нашему агентству в пресс-службе Свердловского областного суда. В Ленинском райсуде уточнили, что разбирательство будет проходить в закрытом режиме, поскольку дело касается несовершеннолетних.

Напомним, жительнице Асбеста Елене Кордюковой предъявлено обвинение в убийстве двух своих детей и покушении на убийство еще одного ребенка. Женщину задержали в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент «крысиного яда»). Мать ребенка дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

Отравительницу арестовали на два месяца

В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1 умышленно давала ребенку препарат антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – отмечали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти детей была проведена эксгумация тел с дальнейшей сложной гистологической экспертизой. Также проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении арестованной женщины – она признана вменяемой. Санкция статей, которые вменяются Кордюковой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Муж обвиняемой, Александр, не раз говорил о том, что не верит в виновность жены. Он убежден, что его дети скончались от естественных заболеваний, в том числе генетического характера. В настоящее время выживший мальчик проживает с отцом. Ранее муж Кордюковой защищал свою супругу.

Отец о заболевании детей

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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