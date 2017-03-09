В суд направлено дело против матери, убившей двух своих детей крысиным ядом (ВИДЕО)

Публикации за 09.03.17

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В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, травившей до смерти своих детей крысиным ядом. Об этом NDNews.ru сегодня сообщила старший помощник прокурора области Марина Канатова.

Жительнице Асбеста Елене Кордюковой предъявлено обвинение в убийстве двух своих детей и покушении на убийство еще одного ребенка. Женщину задержали еще в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент «крысиного яда»). Мать ребенка дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1 умышленно давала ребенку препарат антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – отмечали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам Марины Канатовой, для определения точной причины смерти детей была проведена эксгумация тел с дальнейшей сложной гистологической экспертизой. Также проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении арестованной женщины – она признана вменяемой. «Санкция статей, которые вменяются Кордюковой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет», – заключила собеседница агетства.

Добавим, выживший мальчик сейчас проживает с отцом. Ранее муж Кордюковой защищал свою супругу.

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Екатеринбург, Игнат Бакин

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