Эксперты ЦИК предложили заранее размещать информацию о кандидатах, чтобы заинтересовать избирателей

Публикации за 23.03.17

Экспертно-консультационная группа при председателе ЦИК России выдвинули несколько предложений по повышению интереса граждан к выборам. Эксперты предлагают заранее размещать информацию о кандидатах и партиях в удобной для людей форме. Это могут быть плакаты за пределами участков и приглашения, рассылаемые избирателям от УИК, передает корреспондент NDNews.ru.

Согласно избирательному законодательству, участковые комиссии обязаны доводить до граждан сведения об участниках избирательной кампании. Но часто УИК игнорируют эту норму, считая ее избыточной, и ссылаются на то, что кандидаты и партии сами предоставляют избирателям достаточно информации.

«Наш опыт работы на выборах, как в качестве наблюдателей, так и в качестве организаторов, указывает на то, что комиссии слишком узко понимают свои обязанности по изданию и распространению информационных материалов об участниках выборов. Один-два специальных плаката с информацией о кандидатах и избирательных объединениях размещаются в день выборов в помещениях для голосования. Таким образом, избиратель получает объективную информацию об участниках выборов, только придя на избирательный участок. Эту ситуацию можно изменить с помощью несложных технологий по информированию избирателей», – цитирует руководителя экспертной группы Андрей Бузин сайт Центризбиркома.

Поэтому эксперты выдвинули два предложения. Во-первых, включать сводную информацию о кандидатах в приглашения, которые вручаются каждому избирателю от УИК. Во-вторых, изготавливаемые избиркомами информационные плакаты размещать за 10 дней до голосования в местах, удобных для ознакомления. По мнению консультантов ЦИК, широкое распространение объективной информации о кандидатах могло бы повысить явку и улучшить качество российских выборов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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