Генпрокуратура и СКР определились, как будут выдавать квартиры и сколько брать с сотрудников за жилье

Публикации за 23.03.17

Сразу два приказа – один упорядочивающий выплаты прокурорам денег за наем квартиры, другой о предоставлении сотрудникам СКР жилья опубликованы сегодня на Федеральном портале проектов правовых актов.

Как сообщает pravo.ru, временное положение о порядке предоставления прокурорам жилых помещений устанавливает, по каким принципам служащих будут ставить на учет. Для того чтобы считаться нуждающимся и претендовать на квартиру от ведомства, прокурор должен не иметь жилья по месту службы, жить в коммуналке или в помещении, непригодном для этого. Однако если сотрудник намеренно сделает что-то, чтобы считаться нуждающимся (пропишет людей, не являющихся родственниками, в квартире или обменяет жилье), то вновь претендовать на жилплощадь он сможет только через пять лет.

Квартиры будут выдавать из числа помещений, закрепленных за органами прокуратуры РФ. Площадь будет рассчитываться по норме: 33 кв. м на одного человека, 42 кв. м – на двух, 18 кв. м – на каждого, если в семье больше трех человек. Служебные квартиры будут предоставляться с правом проживания в них в качестве нанимателя, а когда сотрудник прослужит в органах больше 10 лет, жилье можно будет оформить в собственность.

Вторым приказом был утвержден порядок организации и обеспечения выплаты денег за наем жилья сотрудникам СКР. Чтобы получить компенсацию из бюджета, сотрудник должен написать заявление и приложить к нему договор о найме жилья. Выплаты будут осуществляться ежемесячно в полном размере, согласно договору.

Сейчас оба документа проходят независимую антикоррупционую экспертизу.

В начале текущего года руководители Генеральной прокуратуры и СКР обратились к президенту с просьбой выделить деньги на квартиры для служащих. Сообщалось, что на декабрь прошлого года право на получение жилья от ведомства заслужили 3690 сотрудников прокуратуры, отработавшие больше 10 лет. На приобретение квартир для них ведомству необходимо почти 19 млрд руб. СКР запросило 7,6 млрд руб. на приобретение жилья для 3800 человек. Позже Минстрой предложил наделить Генпрокуратуру полномочиями по распоряжению жилфондом (именно это и прописывается в порядке, который утверждается приказом, вынесенным на обсуждение) и закрепить за прокурорами выплату на жилье по примеру той, что сейчас положена сотрудникам полиции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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