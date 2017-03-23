Скандал в Тагиле: представители мэрии лично искали порнографию в постановке ТЮЗа (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

Худрук тагильского муниципального «Молодежного театра» и руководитель местной ячейки независимого профсоюза актеров просят городские власти запретить новую постановку «С широко закрытыми глазами» за «недетский» сюжет. Скандал вышел на федеральный уровень, «принимать» спектакль за день до премьеры приехали первый зам мэра Валерий Суров и глава пресс-службы горадминистрации, депутаты гордумы и критики из Екатеринбурга.

«С широко закрытыми глазами» – постановка по пьесе «Фрекен Юлия» шведского драматурга Августа Стриндберга. Сюжет, в котором юная аристократка в Иванову ночь спит с лакеем, а затем слуга убеждает девушку покончить с собой, худрук театра Владимир Вейдэ считает недопустимым в учреждении, имеющем статус «для юных зрителей».

Молодой режиссер Татьяна Захарова оппонирует опытному коллеге, что на его романтические постановки никто не ходит, а преданные Вейдэ актеры профнепригодны. Независимый профсоюз актеров в своем письме, отправленном мэру, предостерегает: «Если исходить из динамики развития некоторых постановок…то следующие пьесы будут содержать или легкое порно, или жесткую эротику…»

«Порноскандал» в уважаемом муниципальном театре – финал двухлетней войны, расколовшей коллектив на две враждующие группы. В 2015 году театры по всей стране изменили устав. Распоряжение финансами, и ряд других важнейших функций были переданы директорам, за художественными руководителями оставили только творческую часть. В нижнетагильской «молодежке» это привело к конфликту между новым директором Татьяной Журавской и создателем театра, народным артистом РФ Владимиром Вейдэ. За худрука – группа его учеников, молодых актеров, окончивших отделение сценических искусств Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. Татьяна Журавская меняет репертуар с помощью Татьяны Захаровой – выпускницы Санкт-Петербургской театральной академии.

Подробный репортаж об эротизме и деньгах в молодежном театре, интервью с участниками конфликта – смотрите и читайте на NDNews.ru 24 марта, в день скандальной премьеры.

Нижний Тагил, Антон Гуськов

Нижний Тагил. Другие новости 23.03.17

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