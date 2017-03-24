Порно, интриги, деньги – впервые за много лет весь Тагил обсуждает премьеру в молодежном театре / ВИДЕО, ФОТО

Публикации за 24.03.17

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Сегодня в «Молодежном театре» Нижнего Тагила прошла премьера спектакля «С широко закрытыми глазами». Горожане, всю неделю наблюдавшие, как режиссер отбивается от обвинений в порнографическом содержании постановки, раскупили все билеты. Профсоюз актеров и худрук театра, просившие мэра Носова запретить спектакль, сегодня утверждают, что «про порно» не говорили.

Принимали спектакль в духе советского времени чиновники из управления культуры и первый зам Носова. И хотя премьеру «разрешили», артистам, позволившим себе «вынести из избы» двухлетнюю войну за муниципальные деньги, вряд ли простят скандал, попавший в федеральные СМИ.

Пьесу «Фрекен Юлия», написанную в 1888 г. датским драматургом Августом Стриндбергом , современники автора осуждали за излишний натурализм. Главная героиня – графская дочка оказывает знаки внимания лакею. Слуга в итоге вступает в связь с госпожой, а затем, испугавшись наказания от графа, склоняет девушку к самоубийству. «Взрослые» диалоги и откровенные сцены не должны демонстрироваться в театре юного зрителя», – заявили представители актерского профсоюза и худрук учреждения. Было направлено письмо в адрес мэра Нижнего Тагила с просьбой запретить постановку. Авторы обращения указали в нем еще пять спектаклей, появление которых свидетельствует о том, что репертуар «молодежки» может скатиться в эротику и порно. Это определение привлекло внимание журналистов, и о том, что «новый режиссер делает порнуху», заговорил весь город.

«Это провокация, организованная нашим худруком Владимиром Вейде. Сейчас принимать спектакль перед премьерой приедут из администрации, приедут критики. Это подстава для актеров, они должны будут играть в новых декорациях в новой постановке в полную силу», – заявила накануне премьеры NDNews.ru режиссер Татьяна Захарова. Она пояснила – что злополучное письмо – это один из этапов двухлетней войны в театре. В 2014 году здесь был назначен новый директор, Юлия Журавлева. Она заменила на этом месте сына художественного руководителя «Молодежки».

Худрук – заслуженный артист РФ Владимир Вейде стоял у истоков создания театра. После смены руководителя учреждения были внесены изменения в устав театра. И теперь финансовые потоки и кадровые полномочия замкнулись на директора. «Театр живет в одном ритме, а потом приходит тетенька с улицы, и в репертуаре появляется «Любовь со вкусом мандаринов» – режиссера я не приглашал, пьеса ниже плинтуса. Потом появляется пьеса «Любовь зла или к гадалке не ходи», которую ставят только самодеятельные театры. Потом появляется «Три веселых гнома» – очень слабенькая пьеса, ну и режиссер очень слабый. Появилось пять пьес. И вот эти пять пьес, я их не подписывал. Директор делает что хочет, без моего ведома», – объяснил суть своих претензий Владимир Вейде. На его стороне 8 артистов и председатель местной ячейки независимого актерского профосюза Дмитрий Татаринов, он служит режиссером в этом же театре. Свое видение репертуара опытный худрук называет «романтическим»: «Метель» по Пушкину, или «Воспоминания о подвиге» про рабочих УВЗ в военные годы.

«На эти спектакли для юных зрителей к нам изредка ходят пенсионеры, публики в театре нет. Мы в последнее время не получаем финансирование от города, выживаем сами. Репертуар театра не охватывает аудиторию 16+, нужны другие пьесы», – оппонирует Владиру Вейдэ директор Юлия Журавлева. Для этой цели она и пригласила молодого режиссера – выпускницу Санкт-Петербургской театральной академии Татьяну Захарову. Пока что борьба за будущее театра обернулась тем, что сцену делят две группировки артистов, мешающие друг другу. Актеры из «группы Вейдэ» рассказывают, как Захарова выключала свет и звук во время репетиций, новый постановщик, в свою очередь, называет молодых актеров непрофессионалами, и профнепригодными людьми.

После просмотра скандальной постановки чиновники сказали, что порно в ней они не нашли, «можно показывать». Но точка в войне поколений молодежного театра не поставлена, и скорее всего, кому-то придется уйти. Юлия Журавлева печально констатирует – скоро у нее кончается муниципальный контракт. С другой стороны, на провокационную пьесу впервые за долгое время были проданы все билеты.

Нижний Тагил, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

Нижний Тагил. Другие новости 24.03.17

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