Выходные в Екатеринбурге будут теплыми, но снежными

Публикации за 24.03.17

В ближайшие дни погода в Свердловской области поменяется – ночных похолоданий до -10 градусов уже не будет, зато пройдут дожди с мокрым снегом. Скорее всего, такая погода продержится в регионе и всю следующую неделю.

Как сообщили в Гидрометцентре России, уже сегодня возможны осадки в виде дождя со снегом. Днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Так же тепло будет и в субботу. В этот день будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. В воскресенье ночью ожидается до -1 градуса, днем – до +5 градусов, будет пасмурно, пройдет дождь с мокрым снегом. Всю следующую рабочую неделю будет такая же погода.

Напомним, вчера Росгидрометцентр обнародовал долгосрочный прогноз с апреля по сентябрь. Согласно этим данным, лето на Урале будет жарким и засушливым.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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