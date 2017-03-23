Синоптики дали прогноз на лето – на Урале будет жара и засуха (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

Синоптики российского гидрометцентра опубликовали вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период – то есть с апреля по сентябрь включительно. Уральцы, которые любят тепло, могут радоваться – предстоящее лето снова будет жарким. Но непросто придется садоводам – к непривычно высоким показаниям термометров добавится засуха, которая простоит большую часть лета.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, в марте прошлого года Росгидрометцентр также обнародовал долгосрочный прогноз на период с апреля по сентябрь. И в отношении Свердловской области он был довольно точным – прошлое лето запомнилось как одно из самых жарких за последнее время. Тем не менее, синоптики напоминают, что вероятность прогноза – 69-72%.

Итак, согласно прогнозу Росгидрометцентра, апрель в Свердловской области будет прохладным, но в пределах нормы. Средняя нормальная температура воздуха этого месяца в Екатеринбург составляет +4 градуса.

Уже в мае начнется тенденция к потеплению, но температурные значения будут нормальными – в среднемесячном исчислении это +10,9 градуса. При этом синоптики отмечают, что май будет засушливым.

Как и июнь. Средняя месячная температура немного будет выше нормы. Для Екатеринбурга это значение в первом месяце лета равняется +15,9 градуса.

Но настоящая жара придет в июле. Средняя месячная температура для него составляет +18,5 градуса, но в 2017-м он будет существенно жарче. Причем теплый фронт зацепит всю территорию УрФО.

Передышка наступит в августе. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, этот месяц будет теплым, но обойдется без температурных рекордов. Средняя температура воздуха в Екатеринбурге в этом месяце – +15,1 градуса.

Наконец, сентябрь выдастся непривычно теплым в Свердловской области. При средней месячной температуре воздуха +9,6 градуса, ожидается существенно более теплая погода.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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