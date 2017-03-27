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Екатеринбург

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Публикации за 27.03.17

Екатеринбург засыплет снегом

Екатеринбург засыплет снегом

Синоптики пообещали Свердловской области снегопады в начале этой недели. А в выходные подморозит, температура ниже нуля будет и в дневное время.

«В минувшие выходные дни отмечались осадки в виде мокрого снега на юге Свердловской области, Пермского края, местами с дождем. Температура воздуха днем была +1…+5°С, минувшей ночью -1…-6°С. Начавшаяся неделя принесет частые осадки в виде снега и мокрого снега. При движении циклона 29-30 марта снегопады могут быть интенсивными. Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, подморозит, отрицательная температура ожидается даже в дневные часы», – сообщила главный синоптик ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Галина Шепоренко.

Тем не менее, согласно прогнозу на трехдневный период, средняя дневная температура все-таки будет плюсовой. По области ожидается +3…+8, в Екатеринбурге +3…+5 в понедельник и среду, во вторник на один градус холоднее. Все три дня ожидается мокрый снег и утренняя гололедица.

Добавим, синоптики уже дали предварительный прогноз на лето-2017. Уральцы, которые любят тепло, могут радоваться – предстоящее лето снова будет жарким. Но непросто придется садоводам – к непривычно высоким показаниям термометров добавится засуха, которая простоит большую часть лета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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