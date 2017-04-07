Весна пришла в Екатеринбург – плюсовая температура будет даже по ночам (СКРИН)

Публикации за 07.04.17

В Екатеринбург пришло долгожданное весеннее тепло – уже сегодня столбики термометров поднимутся до +10 градусов, а в выходные ожидается до +14. Такая же погода ожидается и всю следующую неделю, причем плюсовые значения термометры будут показывать даже по ночам.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайшую неделю будет стоять сухая и ясная погода. В субботу днем воздух прогреется до +12 градусов, в воскресенье – до +14 градусов. По ночам будет +1…+2 градуса.

Так же тепло будет и всю следующую неделю, однако, по данным сервиса Gismeteo, к следующим выходным не исключены дожди, после которых может прийти похолодание.

Напомним, ранее Росгидромет опубликовал долгосрочный прогноз погоды с апреля по сентябрь – синоптики пообещали екатеринбуржцам жаркое лето.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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