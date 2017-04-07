NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.04.17

Весна пришла в Екатеринбург – плюсовая температура будет даже по ночам (СКРИН)

Весна пришла в Екатеринбург – плюсовая температура будет даже по ночам (СКРИН)

В Екатеринбург пришло долгожданное весеннее тепло – уже сегодня столбики термометров поднимутся до +10 градусов, а в выходные ожидается до +14. Такая же погода ожидается и всю следующую неделю, причем плюсовые значения термометры будут показывать даже по ночам.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в ближайшую неделю будет стоять сухая и ясная погода. В субботу днем воздух прогреется до +12 градусов, в воскресенье – до +14 градусов. По ночам будет +1…+2 градуса.

Новый День: Весна пришла в Екатеринбург – плюсовая температура будет даже по ночам (СКРИН)

Так же тепло будет и всю следующую неделю, однако, по данным сервиса Gismeteo, к следующим выходным не исключены дожди, после которых может прийти похолодание.

Напомним, ранее Росгидромет опубликовал долгосрочный прогноз погоды с апреля по сентябрь – синоптики пообещали екатеринбуржцам жаркое лето.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

На Уралмаше сгорела баня-памятник конструктивизма (ФОТО). / Балет «Герой нашего времени» Большого театра покажут в Екатеринбурге в кино. / 7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter