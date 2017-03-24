Медведев одобрил: публичные слушания по строительству перенесут в Интернет

Публикации за 24.03.17

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил направление в Госдуму законопроекта, который перенесет дискуссии о спорных строительных проектах из залов публичных слушаний в виртуальное пространство.

Как сообщается на сайте федерального правительства, согласно законопроекту в Градостроительный кодекс РФ будут внесены изменения, позволяющие перейти от процедуры публичных слушаний к процедуре общественных обсуждений, которые могут проводиться и в Интернете. По мнению разработавших проект специалистов Минстроя РФ, это облегчит гражданам возможность участия в подобных процедурах, так как новый порядок не будет требовать личного присутствия.

Предполагается, что проекты будут размещаться на официальных сайтах уполномоченных органов власти (например, региональных минстроев). В той же организации должна быть представлена экспозиция проекта для граждан, не имеющих доступа к Интернету. Их мнение в отношении проекта предлагается фиксировать в книге учёта посетителей экспозиции.

«Все предложения и замечания участников общественных обсуждений подлежат регистрации и обязательному рассмотрению, а также отражаются в заключении о результатах общественных обсуждений, которое размещается в публичных информационных ресурсах. Таким образом уровень информирования граждан о градостроительном проекте значительно повысится и участие в общественных обсуждениях станет максимально удобным для жителей», – говорится в постановлении правительства.

Кроме того, законопроектом предлагается к протоколам о результатах общественных обсуждений прилагать перечень их участников, включающий необходимые сведения о них, а также документы, подтверждающие эти сведения. «Это позволит существенно уменьшить число случаев привлечения заинтересованными сторонами лиц, не имеющих в соответствии с законодательством отношения к тематике проводимых общественных обсуждений», – поясняют в правительстве, но каким образом это будет осуществляться, пока не уточняется.

Отношение к новому законопроекту сразу оказалось неоднозначным. «Это просто снизит затраты застройщиков на поддержку их проектов, – считает зампредседателя комитета свердловского заксобрания по жилищной политике Дмитрий Ионин. – Раньше приходилось скупать голоса, свозить «своих» людей на слушания. А теперь будет достаточно нанять одного SMM-щика. Кроме того, когда речь идет о так называемой точечной застройке, жителям района проще скоординироваться физически, а не в Интернете». Депутат также отметил, что в его избирательном округе в тех случаях, когда общественности удавалось «отбить» атаки застройщиков, главной ударной силой были граждане пенсионного возраста, которые Сетью не пользуются.

Жительница Екатеринбурга Ольга, напротив, начинание приветствует: «На обычные слушания я никогда не ходила и ходить не буду – времени нет. А вот в интернет-слушаниях я бы поучаствовала. То, что не будут участвовать пожилые люди, – не критично. Они зачастую против всего нового в принципе, а в городе жить мне и моим детям».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

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