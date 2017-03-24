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Екатеринбург

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Публикации за 24.03.17

Ирбитский плодосовхоз пытаются продать за 6,5 миллиона

Ирбитский плодосовхоз пытаются продать за 6,5 миллиона

Ирбитский плодосовхоз снова выставили на продажу. Теперь 100 % акций пытаются продать чуть менее чем за 6,5 миллиона рублей.

Фонд имущества Свердловской области в очередной раз выставляет на аукцион акции Ирбитского плодосовхоза. Стоимость 6712 акций (100 % уставного капитала общества) начинается от 6 490 тысяч рублей. Заявки принимаются с сегодняшнего дня и до 24 апреля, аукцион в электронной форме состоится 3 мая.

Свердловские власти уже дважды пытались избавиться от актива, тогда его выставляли за 9 миллионов 392 тысячи рублей. Причина отмены аукционов была одна – отсутствие заявок. Продаваемый объект, это как минимум 6466,8 квадратных метров площадей и несколько зданий – административное, гараж, склад, плодохранилище. Директор предприятия ранее комментировал, что не знает, почему никто не заявляется на участие в аукционе, он знаком с предпринимателями, заинтересованными в плодопитомнике.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

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