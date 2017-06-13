МУГИСО в очередной раз пытается избавиться от Ирбитского плодосовхоза

Фонд имущества Свердловской области в очередной раз пытается продать Ирбитский плодосовхоз. Предыдущие попытки успехом не увенчались, желающих заполучить актив не находится.

Как сообщили в Фонде имущества, на продажу выставляется 6712 обыкновенных именных акций ОАО «Ирбитский плодосовход», это 100 % уставного капитала общества.

13 июня 2017 года государственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» опубликовано информационное сообщение о продаже акций открытого акционерного общества «Ирбитский плодосовхоз» посредством публичного предложения в электронной форме. Всего 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Ирбитский плодосовхоз», составляющих 100 процентов уставного капитала общества. Цена первоначального предложения – 6 млн 490 тыс., продажа пройдет посредством публичного предложения, а не через аукцион, как в предыдущей попытке. Прием заявок начинается с завтрашнего дня и продлится до 10 июля, аукцион состоится 13 июля. Первоначально на продажу предприятие выставлялось за 9,4 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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