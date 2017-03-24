Мужчина, устроивший акт самосожжения в здании прокуратуры Первоуральска, погиб на месте

Публикации за 24.03.17

Появилась новая информации о ЧП в здании прокуратуры города Первоуральска (Свердловская область). По уточненным данным, которые распространяют очевидцы, неизвестный мужчина совершил акт самосожжения, от полученных ожогов он погиб на месте.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сейчас здание прокуратуры полностью оцеплено, сотрудники полиции никого не пускают за периметр забора. На место трагедии прибыли исполняющий обязанности главы администрации Валерий Хорев и замглавы по ЖКХ Артур Гузаиров. Здесь же – представители Следственного комитета и прокуратуры.

«Мужчина пришел писать заявление и в комнате для приема посетителей поджег себя. Никто не успел среагировать, он умер на месте», – рассказала NDNews.ru очевидица событий.

По сообщениям очевидцев, мужчина успел облить себя и стены помещения горючей жидкостью. Прокуратура, СКР готовят по данному факту официальные комментарии.

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге проходит масштабное совещание под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки. В уральском полпредстве президента России собралась половина губернаторов России, десятки прокуроров, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава РСПП Александр Шохин, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Екатерина Норсеева

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