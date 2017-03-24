Полицейский «бобик», ехавший на пожар в прокуратуру, протаранила легковушка (ФОТО)

Публикации за 24.03.17

В Первоуральске, где произошел акт самосожжения посетителя местного отделения прокуратуры, произошел еще один инцидент – полицейский автомобиль УАЗ, который ехал к месту ЧП, был протаранен легковушкой.

Как сообщили очевидцы ДТП в паблике «Инцидент. Первоуральск», авария произошла на пересечении улицы Чкалова и проспекта Ильича – в полицейский «бобик» врезался Suzuki Grand Vitara, опрокинув его. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, сегодня днем мужчина пришел в здание прокуратуры Первоуральска и в комнате для посетителей облил себя и стены горючей жидкостью, а затем поджег. Он погиб на месте.

Фото – «Инцидент. Первоуральск»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

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