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Екатеринбург

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Публикации за 24.03.17

Полицейский «бобик», ехавший на пожар в прокуратуру, протаранила легковушка (ФОТО)

Полицейский «бобик», ехавший на пожар в прокуратуру, протаранила легковушка (ФОТО)

В Первоуральске, где произошел акт самосожжения посетителя местного отделения прокуратуры, произошел еще один инцидент – полицейский автомобиль УАЗ, который ехал к месту ЧП, был протаранен легковушкой.

Новый День: Полицейский ''бобик'', ехавший на пожар в прокуратуру, протаранила легковушка (ФОТО)

Как сообщили очевидцы ДТП в паблике «Инцидент. Первоуральск», авария произошла на пересечении улицы Чкалова и проспекта Ильича – в полицейский «бобик» врезался Suzuki Grand Vitara, опрокинув его. По предварительным данным, пострадавших нет.

Новый День: Полицейский ''бобик'', ехавший на пожар в прокуратуру, протаранила легковушка (ФОТО)

Напомним, сегодня днем мужчина пришел в здание прокуратуры Первоуральска и в комнате для посетителей облил себя и стены горючей жидкостью, а затем поджег. Он погиб на месте.

Фото – «»

Новый День: Полицейский ''бобик'', ехавший на пожар в прокуратуру, протаранила легковушка (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.03.17

Мужчина, устроивший акт самосожжения в здании прокуратуры Первоуральска, погиб на месте. / В полпредстве поддержали идею строительства медкластера в Академическом. / Сторонникам Навального напомнили о штрафах и арестах за несанкционированные митинги.

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