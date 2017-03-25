Сгоревший в прокуратуре Первоуральска пенсионер ранее был госпитализирован в психиатрическую клинику / Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества»

Публикации за 25.03.17

Установлена личность мужчины, который совершил вчера самосожжение в прокуратуре Первоуральска. Им оказался 62-летний местный пенсионер, который ранее был госпитализирован в психиатрическую клинику в связи с агрессивным поведением. Но установить, по какому поводу он приходил в прокуратуру и обращался ли в ведомство ранее, точно пока не удалось: здание до сих пор обесточено, компьютеры не работают. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Личность человека, который поджег вчера себя и кабинет в прокуратуре Первоуральска, установлена. Им оказался местный житель Каниф Харисов 1958 года рождения, сообщили NDNews.ru в прокуратуре Свердловской области. Мотивы поступка пока не установлены. По данным некоторых источников, мужчина уже не первый раз писал заявление в прокуратуру. Он настаивал на том, чтобы надзорные органы проверили, как проводятся индексация пенсии. В частности, маленькой пенсией он возмущался в последнее время на своей странице в одной из соцсетей.

«Мы пока не можем проверить эту информацию – первый или не первый раз мужчина обращался в прокуратуру. Здание прокуратуры в Первоуральске до сих пор обесточено, компьютеры там не работают, – рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. – Установлено, что мужчина 13 марта был госпитализирован в психиатрическую клинику из-за агрессивного поведения. Проверяется информация о психиатрическом заболевании».

По факту ЧП в Первоуральске возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По словам Марины Канатовой, сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

«Здание пострадало очень сильно. Полностью выгорел кабинет на первом этаже, там руины. Кабинет рядом и коридор тоже пострадали. Все в копоти и воде», – отметила представитель прокуратуры.

Добавим, вчера около 15:00 в ДТП рядом с первоуральской прокуратурой попала машина местного УВД. Полицейские спешили на вызов по поводу самосожжения и столкнулись с иномаркой. От удара машина полиции перевернулась. Пострадавших нет.

Также в группах Первоуральска в соцсетях ходит слух, что в другое ДТП попал сотрудник прокуратуры Свердловской области, который также ехал в первоуральскую прокуратуру в связи с ЧП из Екатеринбурга. Но в прокуратуре этот слух опровергли.

Как уже сообщал NDNews.ru, накануне около 14:30 в прокуратуру города Первоуральска обратился мужчина, помощник прокурора пригласил его в кабинет для личного приема. Тут же горожанин начал вести себя неадекватно – облил стены и пол жидкостью (предположительно – бензином) из канистры. При этом он не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры. После этого посетитель поджег себя. В результате возгорания мужчина погиб на месте. Также пострадали 4 сотрудника прокуратуры, но от госпитализации они отказались.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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