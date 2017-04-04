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Скандалы и происшествия

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Публикации за 04.04.17

Житель Новосибирска попытался сжечь себя / Каких-либо требований он не предъявлял

Житель Новосибирска попытался сжечь себя Каких-либо требований он не предъявлял

В Новосибирской области организована проверка по факту попытки самосожжения. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по версии следствия, около 10:00, 04 апреля на одной из улиц в Калининском районе Новосибирска местный житель пытался сжечь себя. Отмечается, что в ходе акции каких-либо требований он не выдвигал.

ЧП случилось на перекрестке улиц Земнухова и Краузе. Прохожие, увидев происходящее, бросились на помощь мужчине и сумели сбить пламя. Мужчина был госпитализирован. Медики оказывают ему помощь.

По факту попытки самосожжения организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, мотивы действий мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что пострадавший мужчина родился в 1966 году. «Как только врачи позволят с ним поговорить, мы уточним обстоятельства происшедшего», – приводит «Сиб.фм» слова референта пресс-службы регионального главка МВД Михаила Бирюкова.

Напомним, в конце марта в Свердловской области произошел аналогичный случай, правда, завершился он трагически. Житель Первоуральска пришел в городскую прокуратуру и, не предъявляя никаких требований, облил себя, стены и пол горючей жидкостью и поджег ее. В результате ЧП мужчина погиб. «В результате пожара полностью выгорел служебный кабинет одного из сотрудников прокуратуры, другие помещения также пострадали, везде копоть», – рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.озже выяснилось, что мужчина страдал психическим заболеванием.

Новосибирск, Иван Гридин

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