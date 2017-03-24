Официально: совершивший в здании прокуратуры суицид мужчина не предъявлял претензий / Подробности жуткого ЧП в Первоуральске

Публикации за 24.03.17

В Первоуральске начата проверка по факту самосожжения мужчины в здании местной прокуратуры.

Как уточнила NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, ЧП случилось сегодня около 14:30. В прокуратуру города Первоуральска обратился мужчина, помощник прокурора пригласил его в кабинет для личного приема. Тут же горожанин начал вести себя неадекватно – стал обливать стены и пол жидкостью (предположительно – бензином) из канистры. «При этом он не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры», – отметила собеседница агентства. После этого посетитель поджег себя. В результате возгорания мужчина погиб на месте, его личность пока не установлена. «В результате пожара полностью выгорел служебный кабинет одного из сотрудников прокуратуры, другие помещения также пострадали, везде копоть», – добавила Канатова.

Сотрудники прокуратуры были эвакуированы. Здание правоохранителей полностью оцепили, сотрудники полиции никого не пускали за периметр забора. На место трагедии прибыли исполняющий обязанности главы администрации Валерий Хорев и замглавы по ЖКХ Артур Гузаиров. Здесь же сейчас – представители Следственного комитета и прокуратуры.

«В настоящее время устанавливается, пострадал ли кто-либо из сотрудников органов прокуратуры. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Выясняется, обращался ли погибший мужчина ранее в органы прокуратуры. По поручению прокурора Свердловской области на место выехал его заместитель Александр Чернышев», – сообщила Канатова.

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге проходит масштабное совещание под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки. В уральском полпредстве президента России собралась половина губернаторов России, десятки прокуроров, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава РСПП Александр Шохин, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации

Екатеринбург, Игнат Бакин

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