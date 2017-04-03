В здании прокуратуры, где пенсионер устроил пожар и сгорел заживо, работает только второй этаж

Публикации за 03.04.17

В здании прокуратуры Первоуральска, где в марте пенсионер Каниф Харисов устроил пожар и сгорел заживо, до сих пор не ликвидировали последствия возгорания. В ожидании денег на ремонт сотрудники надзорного органа вынуждены работать пока на втором этаже строения, поскольку первый этаж выгорел почти полностью.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сумма нанесенного ущерба пока еще устанавливается в рамках возбужденного по факту шокирующего инцидента уголовного дела. Не исключено, что в огне сгорели важные документы и материалы дел. По данным старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, в результате пожара 24 марта в здании прокуратуры города Первоуральска в руины превратился один из служебных кабинетов на первом этаже, пострадали и соседние рабочие помещения с коридором – везде копоть. Также огонь повредил электропроводку, из-за чего после ЧП пришлось обесточивать все строение.

Сейчас, по рассказам сотрудников первоуральской прокуратуры, им временно приходится работать на втором этаже. «В целом работа ведомства восстановлена, проводятся проверки и иные мероприятия», – говорят сотрудники прокуратуры, добавляя, что финансирование ремонта в таких случаях идет «сверху». Но пока деньги на восстановление помещений не выделены.

Между тем следователи собрали характеризующие материалы на Харисова, провели беседы с его родственниками и близкими. Также на прошлой неделе состоялся обыск жилища пенсионера. В его квартире, как сообщили NDNews.ru источники в правоохранительных органах, нашли целый арсенал пиромана. В частности, сыщики обнаружили несколько «коктейлей Молотова» – бутылок с горючей смесью. Какая именно жидкость была налита в них – определит экспертиза. Но, судя по всему, пенсионер серьезно готовился к акциям протеста.

Напомним, 24 марта, когда в Екатеринбурге с губернаторами и прокурорами проводил совещание генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, Каниф Харисов обратился в прокуратуру Первоуральска. Его пригласили в кабинет помощника прокурора для личной беседы, и тут мужчина неожиданно стал обливать пол, стены и самого себя бензином из канистры, а затем чиркнул зажигалкой. Начался сильный пожар, сотрудников надзорного ведомства и других посетителей экстренно эвакуировали. В результате возгорания Харисов погиб на месте, пострадали четыре сотрудника прокуратуры – они получили легкие ожоги и в больницу ехать отказались.

О причинах, толкнувших Харисова на суицид, пока ничего не известно. В следственном комитете никак не комментируют ход расследования дела, возбужденного по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Будет ли рассматриваться иной состав (вроде покушения на прокурора) – опять же, пока остается загадкой.

Вместе с тем известно, что примерный семьянин Харисов никогда не имел проблем с законом, но в начале весны стал ругаться с близкими, и все твердил о том, что чиновники бездействуют. Кто именно его раздражал, он не уточнял. 13 марта пенсионера вовсе доставляли в психиатрическую лечебницу из-за агрессивного поведения, но во время визита в прокуратуру он никаких претензий не высказывал.

По данным ряда источников, мужчина не раз писал заявления в прокуратуру и другие ведомства. Он настаивал на том, чтобы надзорные органы проверили, как проводится индексация пенсии. Со слов родственников Харисова, которые приводили СМИ, пенсия у него была с прожиточный минимум, что не могло не раздражать. На своей странице в социальных сетях он публиковал посты, где критиковал чиновников за небольшие индексации. В «Одноклассниках» Харисов, в частности, оставил запись: «узнал, как наше правительство индексировало пенсию на 5 процентов с копейками в один карман и тут же вытащив их из другого…» (орфография и пунктуация сохранены).

Впрочем, есть еще одна версия случившегося: у пенсионера был конфликт из-за парковочного места. Он, якобы, обращался по этому поводу в правоохранительные органы, но не смог найти правды.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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