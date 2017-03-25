Рейс из Екатеринбурга в Нячанг задерживается на 10 часов (СКРИН)

Публикации за 25.03.17

Рейс из Екатеринбурга в Нячанг авиакомпании Pegas Fly задерживается на 10 с лишним часов. Самолет должен был вылететь из Кольцово еще в 01:30, но вылет переносили несколько раз. Сейчас на табло аэропорта значится время вылета 11:50.

Причина – «подготовка рейса». Причем самолет из Нячанга, на котором должны отправить туристов, накануне ночью прилетел, хоть и с небольшой задержкой. Дозвониться до авиакомпании Pegas Fly («Икар»), чтобы узнать причины задержки, не удалось. Известно, что на этом рейсе во Вьетнам должны летать туристы оператора Pegas Touristik. Предоставлены ли людям отель и питание, пока не известно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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