Спустя 12 часов ожидания туристы из Екатеринбурга вылетели в Нячанг

Публикации за 25.03.17

Рейс из Екатеринбурга в Нячанг авиакомпании Pegas Fly все-таки вылетел – с задержкой на 12 часов. Предполагалось, что туристы улетят во Вьетнам еще утром, но самолет подготовили только к часу дня.

Напомним, утром стало известно, что рейс Pegas Fly задерживается на 10 с лишним часов. Самолет должен был вылететь из Кольцово еще в 01:30, но вылет переносили несколько раз. Причиной значилось – «подготовка рейса». Причем самолет из Нячанга, на котором должны отправить туристов, накануне ночью прилетел, хоть и с небольшой задержкой. Дозвониться до авиакомпании Pegas Fly («Икар»), чтобы узнать причины задержки, не удалось. Известно, что на этом рейсе во Вьетнам вылетели туристы оператора Pegas Touristik.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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