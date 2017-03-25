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Екатеринбург

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Публикации за 25.03.17

Спустя 12 часов ожидания туристы из Екатеринбурга вылетели в Нячанг

Спустя 12 часов ожидания туристы из Екатеринбурга вылетели в Нячанг

Рейс из Екатеринбурга в Нячанг авиакомпании Pegas Fly все-таки вылетел – с задержкой на 12 часов. Предполагалось, что туристы улетят во Вьетнам еще утром, но самолет подготовили только к часу дня.

Напомним, утром стало известно, что . Самолет должен был вылететь из Кольцово еще в 01:30, но вылет переносили несколько раз. Причиной значилось – «подготовка рейса». Причем самолет из Нячанга, на котором должны отправить туристов, накануне ночью прилетел, хоть и с небольшой задержкой. Дозвониться до авиакомпании Pegas Fly («Икар»), чтобы узнать причины задержки, не удалось. Известно, что на этом рейсе во Вьетнам вылетели туристы оператора Pegas Touristik.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.03.17

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