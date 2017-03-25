В Екатеринбурге эвакуировали детей из ТЮЗа и Дворца пионеров – ищут бомбу (ФОТО)

Публикации за 25.03.17

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в подвале Дворца пионеров на Вознесенской горке. Срочно были эвакуированы и дети, пришедшие на занятия в ДК, и взрослые. Также пришлось эвакуировать посетителей ТЮЗа, который располагается по соседству.

О ЧП NDNews.ru сообщили очевидцы. По их словам, детей срочно вывели на улицу из Дворца пионеров. Судя по всему, эвакуация произошла и в ТЮЗе. «Сказали, ищут бомбу в подвале дворца», – рассказали очевидцы. В ГУ МВД РФ по Свердловской области обещали уточнить информацию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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