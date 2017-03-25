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Екатеринбург

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Публикации за 25.03.17

Детей из Дворца пионеров эвакуировали из-за бесхозного пакета в Харитоновском парке

Детей из Дворца пионеров эвакуировали из-за бесхозного пакета в Харитоновском парке

В полиции сообщили, что эвакуация детей из Дворца пионеров была связана с обнаруженным бесхозным пакетом в Харитоновском парке. Но саперы в пакете не обнаружили ничего опасного – проверочным мероприятиям дан отбой.

Напомним, ранее стало известно, что , и взрослые. Также пришлось эвакуировать посетителей ТЮЗа, который располагается по соседству. Очевидцы предположили, что ищут бомбу.

В ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что переполох начался из-за пакета в Харитоновском парке. «Около 16:00 в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Екатеринбургу поступило сообщение об обнаружении прохожими в Харитоновском парке бесхозного пакета, – сообщили NDNews.ru в пресс-службе главка. – По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции, а также саперы из предприятия «Урал Вымпел».

Прилегающая территория в целях безопасности граждан оцеплялась сотрудниками органов внутренних дел. При проверке было установлено, что ничего опасного в пакете не находится. В 17:00 проверочным мероприятиям дан отбой».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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