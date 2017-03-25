Артисты оперного театра устроили концерт в аэропорту Кольцово (ВИДЕО)

Публикации за 25.03.17

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Сегодня в аэропорту Кольцово пассажиры были удивлены: их встречал настоящий хор Екатеринбургского театра оперы и балета. Так артисты решили встретить артиста Большого театра Алексея Тихомирова, который прилетел в Екатеринбург на гастроли.

«В день работника культуры, который отмечается сегодня, аэропорт Кольцово не мог остаться в стороне. Артисты хора оперного театра устроили необычную встречу артисту Большого театра, исполнителю роли царя Бориса в опере «Борис Годунов» Алексею Тихомирову, прилетевшему на гастроли в Екатеринбург. Оперное пение наполнило терминалы нашего аэропорта», – рассказали в пресс-службе Кольцово.

Напомним, премьера оперы «Борис Годунов», в которой Алексей Тихомиров играет царя, состоялась еще в 2012 году. Она была приурочена к 100-летию Театра оперы и балета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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