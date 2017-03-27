Антимонопольщики отняли у Куйвашева возможность пиариться на лифтах

Публикации за 27.03.17

Федеральная антимонопольная служба России считает незаконной программу «1000 лифтов», которую продвигает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ФАС выяснили, что чиновники провели закупку у единственного поставщика, хотя сумма контракта в сотни раз превышает ту, при которой позволено не организовывать конкурс или аукцион. Расплачиваться за сложившуюся ситуацию при этом придется жильцам многоэтажек.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, программа «1000 лифтов», которую называют губернаторской, заключается в том, что в многоквартирных домах Свердловской области будет проведена замена подъемников. Местные власти договорились со «Щербининским лифтостроительным заводом» о том, что они поставят и смонтируют собственного оборудования на 2 млрд рублей. Часть средств уже была передана подрядчику – это проценты от размещения «общего котла» (Фонда капремонта) на банковском депозите в 2015 году, около 200 млн рублей, остаток суммы предполагается отдать непосредственно из «котла».

ФАС заинтересовал тот факт, что закупка оборудования и услуг в рамках программы капремонта МКД была фактически проведена у единственного поставщика. Такое возможно, но только если сумма контракта не превышает 50 тысяч рублей, или же в случае чрезвычайной ситуации. «В аварийном случае может быть проведена закупка у единственного поставщика. Но не надо это делать нормой», – прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков.

Отметим, что из-за просчета властей, не позаботившихся о соблюдении антимонопольного законодательства, в непростой ситуации могут оказаться сотни жителей МКД Свердловской области. Как сообщил председатель комитета Общественной палаты Свердловской области по вопросам ЖКХ Сергей Полыганов, в настоящее время программа «1000 лифтов» приостановлена, при этом во многих домах старые лифты демонтированы, а новые не устанавливаются.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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