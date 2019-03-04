Фонд капремонта перестал тратить на пиар властей деньги, заработанные на размещении «котлов» в банках

Фонд капитального ремонта Свердловской области по итогам 2018 года заработал 156 млн рублей за счет размещения средств собственников на банковских счетах. Об этом «Новому Дню» рассказал директор ФКР региона Станислав Суханов.

«Эти проценты до 1 апреля будут добавлены к счету каждого многоквартирного дома в разрезе Свердловской области. Если был остаток по дому, то на него и начислятся проценты пропорционально, а если там был минус, то не начислятся», – сообщил он.

Напомним, что во время избирательной кампании в Свердловской области деньги, которые, по сути, принадлежат жителям региона, были пущены на пиар кандидата Евгения Куйвашева. Тогда сообщалось, что в Свердловской области создана программа «1000 лифтов» по замене устаревшего оборудования в многоквартирных домах. При этом немалая его часть – 114 штук – была отремонтирована или заменена за счет средств от размещения т.н. общих котлов (денег, собранных всеми жителями региона по взносам на капремонт) на депозитах. Еще 144 лифта заменили за счет привлеченных средств по беспроцентным кредитам завода – производителя лифтов, выплата в итоге все равно легла на плечи свердловчан. Впоследствии Федеральная антимонопольная служба России назвала незаконной программу «1000 лифтов», поскольку чиновники провели закупку у единственного поставщика, хотя сумма контракта в сотни раз превышает ту, при которой позволено не организовывать конкурс или аукцион.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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