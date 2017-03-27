Допрос Соколовского перенесли на завтра, судью вымотало двухчасовое чтение стенограмм видеороликов

Публикации за 27.03.17

Предполагалось, что допрос блогера Соколовского пройдет сегодня в Верх-Исетском районном суде. Но прокурор два часа зачитывал расшифровки видеороликов, опубликованных «ловцом покемонов». И судья объявила перерыв, допрос перенесли на завтра.

Как сообщали изначально в Верх-Исетском районном суде, сегодня должен был состояться допрос блогера Руслана Сокловского, который обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови. Однако допрос перенесли на завтра. На сегодняшнем заседании прокурор 2 часа монотонным голосом зачитывал расшифровки разных видеороликов, опубликованных ранее блогером на YouTube. В зале периодически слышался смех: в роликах были нецензурные выражения, некоторые из них прокурору пришлось зачитать вслух. Также обвинитель 30 минут перечислял обращения всех, кого оскорбил ролик Соколовского с покемонами.

Добавим, что на сегодняшнем заседании озвучили характеристику Соколовского из школы – она положительная. Также стало известно, что блогер хорошо учился. На учете в психиатрических больницах он не состоял.

Допрос Руслана Соколовского должен состояться завтра. После чего следующее заседание суда назначено лишь на 10 апреля.

Напомним, в начале марта Свердловский областной суд оставил блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови, под домашним арестом. Молодой человек был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Юноша сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В окончательной редакции обвинительного заключения 22-летнему Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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