На Химмаше в среду пройдет первая репетиция парада Победы, будут перекрыты дороги

Публикации за 28.03.17

В мэрии Екатеринбурга назвали даты проведения репетиций парада Победы. Первая пройдет уже в эту среду, 29 марта. На время движения колонны техники будут перекрыты улицы на Химмаше. Также репетиции пройдут в апреле и мае.

Первая тренировка механизированной колонны на улице Новосибирской состоится 29 марта и будет проходить с 09:00 до 13:00, – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Движение для автомобилей на это время будет закрыто по улице Новосибирской 2-й, от Палисадной до Окружной; по улице Зенитчиков, от Палисадной до Братской; по улице Патриса Лумумбы, от Братской до Военной; по улице Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской 2-й. Следующие репетиции прохода техники на Химмаше состоятся 5, 12, 19, 26 апреля с 09:00 до 13:00. Будут перекрыты те же дороги.

Первые пешие прогоны на площади 1905 года пройдут с 21 на 22 апреля и с 25 на 26 апреля с 22:00 до 01:00. Совместные тренировки на центральной площади Екатеринбурга состоятся с 28 на 29 апреля и со 2 на 3 мая с 22:00 до 01:00. Генеральная репетиция намечена на ночь с 5 на 6 мая в это же время. Соответственно, в эти даты будет перекрыто движение по ходу следования колонны техники, в том числе в объезд пустят общественный транспорт. Перекрытия будут на Юго-Западе, ВИЗе, в центре.

По данным военных, в этом году в параде 9 Мая примут участие пешие парадные расчеты – всего более 2300 человек (в том числе кадеты, юнармия, МЧС, ФСИН, МВД), а также механизированная колонна, в составе которой более 50 единиц военной техники. Представители ЦВО пообещали, что весь гусеничный парк, участвующий в параде, будет «обут» в специальные прорезиненные «башмаки», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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