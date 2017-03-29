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Екатеринбург

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Публикации за 29.03.17

На Вторчермете показались танки: Екатеринбург начал подготовку к параду Победы (ФОТО, ВИДЕО)

На Вторчермете показались танки: Екатеринбург начал подготовку к параду Победы (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге начали готовиться к празднованию Дня Победы. По дорогам Вторчермета сегодня ездят танки и другие боевые машины. Репетиция будет идти до часа дня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, около 30 боевых машин сегодня катаются по дорогам Вторчермета: танки, самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы С-300, бронеавтомобили «Тигр», ракетные комплексы «Тополь». Как и в прежние годы, техника выходит без защитных башмаков – их используют, когда машины начинают передвигаться в центре города.

Новый День: На Вторчермете показались танки: Екатеринбург начал подготовку к параду Победы (ФОТО)

Из-за первой тренировки к параду сегодня в этом микрорайоне с утра перекрыли движение: автомобилистов не пускают по улице Новосибирской 2-й, от Палисадной до Окружной; по улице Зенитчиков, от Палисадной до Братской; по улице Патриса Лумумбы, от Братской до Военной; по улице Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской 2-й. Следующие репетиции прохода техники состоятся 5, 12, 19, 26 апреля с 09:00 до 13:00. Будут перекрыты те же участки.

Новый День: На Вторчермете показались танки: Екатеринбург начал подготовку к параду Победы (ФОТО)

Первые пешие прогоны на площади 1905 года пройдут с 21 на 22 апреля и с 25 на 26 апреля с 22:00 до 01:00. Совместные тренировки на центральной площади Екатеринбурга состоятся с 28 на 29 апреля и со 2 на 3 мая с 22:00 до 01:00. Генеральная репетиция намечена на ночь с 5 на 6 мая в это же время. Соответственно, в эти даты будет перекрыто движение по ходу следования колонны техники, в том числе в объезд пустят общественный транспорт. Перекрытия будут на Юго-Западе, ВИЗе, в центре.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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