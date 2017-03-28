В Екатеринбурге началось выдвижение кандидатов в новый состав избиркома

Публикации за 28.03.17

В Екатеринбурге официально стартовал процесс выдвижения кандидатов в состав новой избирательной комиссии города. Соответствующее решение сегодня приняла городская дума, передает корреспондент NDNews.ru. Полномочия нынешнего состава избиркома истекают 4 июня.

Напомним, депутатам предстоит назначить десять членов комиссии с правом решающего голоса. Пять кандидатур выдвигают политические партии, их предложения принимаются в городскую думу до 10 мая. Еще пять членов предлагает избирком, который собирает заявки до 21 апреля. Утвердить новый состав комиссии планируется на заседании гордумы 23 мая.

Добавим, что сформированная в ближайшие два месяца структура будет проводить выборы депутатов гордумы и главы Екатеринбурга в 2018 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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