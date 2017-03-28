В центре Екатеринбурга ищут бомбу. Остановлены трамваи, на место выехали взрывотехники (ФОТО)

Публикации за 28.03.17

В Екатеринбурге, в самом центре города, на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта, в данный момент стоят трамваи, работают полиция, МЧС, бригада скорой помощи.

Как сообщает корреспондент NDNews.ru с места событий, правоохранительные органы проверяют информацию о взрывном устройстве. Сейчас на месте ждут специалистов «Вымпела». В ГУ МВД по Свердловской области NDNews.ru заявили, что до конца мероприятий от комментариев воздерживаются.

В ближайшие минут на нашем канале появится видео.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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