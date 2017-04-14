В апреле в Екатеринбурге из-за бесхозных вещей 24 раза останавливали трамваи и троллейбусы

В Екатеринбурге растет число случаев остановок общественного транспорта по причине обнаружения бесхозных предметов. Как правило, это сумки, пакеты, коробки, оставленные владельцами по невнимательности.
По информации пресс-службы ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), с 1 по 10 апреля из-за бесхозных вещей электротранспорт останавливали 24 раза. Всего за первый квартал 2017 года произошло 49 таких случаев.
«В последнее время значительно увеличилось количество подобных инцидентов. По законодательству РФ, в случае обнаружения бесхозных предметов в общественном транспорте, принимаются повышенные меры безопасности: трамвай должен быть остановлен, пассажиры эвакуированы, на место ЧП выезжают представители полиции и МЧС, – уточняют в ЕМУП ЕТТУ. – Движение трамвая или троллейбусы возобновляется только после того, как бесхозный предмет осмотрят представители полиции и взрывотехники. Задержки движения общественного транспорта могут длиться до двух часов».
Екатеринбург, Андреуш Завятку
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