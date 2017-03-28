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Екатеринбург

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Публикации за 28.03.17

Специалисты закончили проверку трамвая на наличие взрывного устройства (ВИДЕО)

Специалисты закончили проверку трамвая на наличие взрывного устройства (ВИДЕО)

Тревога, поднятая сегодня днем в Екатеринбурге водителем трамвая, оказалась ложной. Подозрительный пакет, обнаруженный в трамвае № 26, обследовали взрывотехники. В мешке, оставленном на сиденье, оказался грунт для рассады. Сейчас полиция снимает оцепление вокруг остановки «Проспект Ленина», общественный транспорт вскоре возобновит работу.

Напомним, сегодня днем вагоновожатая заметила подозрительный бесхозный пакет в салоне. Она высадила пассажиров на остановке и вызвала полицию. Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, сигнал в дежурную часть поступил в 16:45. Трамвайное движение по главному проспекту Екатеринбурга на некоторое время было перекрыто.

«Призываем граждан быть внимательнее и не оставлять свои вещи в людных местах, чтобы не создавать проблем себе, окружающим и спецслужбам», – добавила официальный представитель ведомства Нина Пелевина. С той же просьбой через корреспондента NDNews.ru к горожанам обратилась и водитель трамвая – простой из-за ЧП им не оплачивают.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.03.17

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