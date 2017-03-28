Свердловские хоккеисты снова поедут в Сочи – бороться за подарок Путина

Публикации за 28.03.17

В Свердловской области завершился отборочный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого команды дивизиона «40+» боролись за путевку на Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд. Ранее спортсмены из нашей области уже дважды побеждали на этом турнире, получая главный приз из рук президента России Владимира Путина – кубок и сертификат на строительство ледовой арены.

Как передает корреспондент NDNews.ru, финальный матч в регионе проходил между командами «Урал» и «Монетка». В первых двух периодах соперники напряженно боролись, не уступая друг другу в счете. По итогам 40 минут борьбы на льду счет был 2:2. Все решил третий период, в котором единственную шайбу забросил хоккеист «Урала» Владимир Александров.

Теперь команда отправится на фестиваль в Сочи, который пройдет с 3 по 17 мая в Олимпийском парке. Напомним, что главный победитель соревнований получает право выйти на лед против сборной команды, в которой играют члены правительства РФ и президент России Владимир Путин. Глава государства вручает победителям Кубок Крутова, а также 100 млн рублей на строительство ледовой арены.

Ранее свердловские команды «Неоплан» и «Авто» уже становились победителями Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Благодаря этому в Екатеринбурге появилась «Дацюк-арена», а также идет строительство ледовой площадки в микрорайоне «Солнечный».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.03.17

«Убирать г***но нравится не всем, но надо...» – губернатор на встрече с мэрами получил рецепт, как поправить имидж региона. / В центре Екатеринбурга ищут бомбу. Остановлены трамваи, на место выехали взрывотехники (ФОТО). / Организаторам сборов в Курганово грозит уголовка из-за массового отравления. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»