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Екатеринбург

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Публикации за 28.03.17

Евгений Ройзман первым из уральских политиков отчитался о доходах

Евгений Ройзман первым из уральских политиков отчитался о доходах

Глава Екатеринбурга – председатель ЕГД Евгений Ройзман, как того требует законодательство о противодействии коррупции, представил в администрацию губернатора Свердловской области декларацию о доходах за 2016 год.

Одновременно глава города опубликовал эти данные на сайте гордумы. Согласно им, заработок Евгения Ройзмана составил порядка 2 млн 470 тысяч рублей. Доходы от научной, творческой и педагогической деятельности Ройзмана – 41 500 рублей. Еще около 2,5 тысяч принесли ему вклады в банках. Итоговая сумма дохода составила чуть более 2 млн 500 тысяч рублей.

Что касается имущества градоначальника, то у него в собственности нет какой-либо недвижимости, транспорта или акций. Напомним, личный автомобиль он продал в 2015 году, и сейчас передвигается по городу на служебном автомобиле, а чаще всего пешком.

Напомним, закон обязывает отчитаться о доходах всех муниципальных и государственных служащих, а также депутатов всех уровней представительной и законодательной власти до 1 апреля текущего года. При этом тема своевременной сдачи госслужащими и депутатами всех уровней сведений о доходах и имуществе на прошлой неделе стала самой злободневной и больной в свердловских верхах. С учетом опыта прошлого года руководителей региона можно понять – тогда было отмечено несколько десятков случаев нарушений, что в выборный год совершенно недопустимо. На недавнем заседании тему отчета о доходах подняли и губернатор Евгений Куйвашев, и его первый зам Владимир Тунгусов. Последний даже процитировал президента Владимира Путина: , и призвал руководителей областных министерств и департаментов вдохновить сотрудников личным примером и отчитаться не позднее 31 марта (1 апреля в этом году выпадает на воскресенье). Особо Владимир Георгиевич обратился к управляющим управленческими округами, призвав их в ежедневном режиме контролировать сдачу деклараций муниципальными депутатами. «Непредоставление этих сведений ведет к досрочному лишению депутатских полномочий», – напомнил Тунгусов. О том же предупредил депутатов заксо председатель профильной комиссии Владимир Никитин.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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