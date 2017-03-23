На депутатов и чиновников давят с декларациями – резиденция боится подвоха (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

Тема своевременной сдачи госслужащими и депутатами всех уровней сведений о доходах и имуществе на этой неделе стала самой злободневной и больной в свердловских верхах. С учетом опыта прошлого года руководителей региона можно понять – тогда было отмечено несколько десятков случаев нарушений, что в выборный год совершенно недопустимо.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сегодняшнем заседании тему отчета о доходах подняли и губернатор Евгений Куйвашев, и его первый зам Владимир Тунгусов. Последний даже процитировал президента Владимира Путина: «Надо быть кристально честными самим», и призвал руководителей областных министерств и департаментов вдохновить сотрудников личным примером и отчитаться не позднее 31 марта (1 апреля в этом году выпадает на воскресенье). Особо Владимир Георгиевич обратился к управляющим управленческими округами, призвав их в ежедневном режиме контролировать сдачу деклараций муниципальными депутатами. «Непредоставление этих сведений ведет к досрочному лишению депутатских полномочий», – напомнил Тунгусов.

Во вторник с той же просьбой, но к депутатам заксо, обратился председатель профильной контрольной комиссии Владимир Никитин. По его словам, по состоянию на 21 марта отчитались только 26 депутатов из 50, хотя последний срок подачи декларации – 1 апреля. Никитин особо напомнил, что подавать декларацию должны все без исключения депутаты, в том числе те, которые работают в заксо на неосвобожденной основе. «Непредставление декларации может быть чревато досрочным лишением депутатского мандата», – припугнул он. Добавим, что в 2016 году в Свердловской области было несколько десятков нарушений антикоррупционого закона муниципальными депутатами. Самый интересный прецедент сложился в екатеринбургской гордуме. В начале октября трех депутатов – Михаила Гаранина, Евгения Боровика и Олега Хабибуллина, сдавших сведения о доходах и имуществе позже установленного срока (1 апреля) без объяснения причин задержки, – коллеги решили лишить мандатов, за что и проголосовали. Но через две недели по личной просьбе Владимира Тунгусова вопрос «переголосовали», и трое депутатов свои места в гордуме сохранили.

Как известно, на старте губернаторской кампании, кандидат от партии власти должен заручиться поддержкой не менее 7,9% голосов муниципальных депутатов. Нетрудно предположить, что для него недопустимо давать в руки оппозиции козырь под названием «его поддержали жулики, скрывающие свои доходы».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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