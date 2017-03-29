«Желтый дом» и «букингемский дворец» зарывают топор войны / «Он – сукин сын, но это наш сукин сын»

Публикации за 29.03.17

Затянувшееся ожидание решения Москвы относительно персоны временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области продолжает сказываться на происходящих в регионе кулуарных процессах. Сохраняющаяся неопределенность приводит к тому, что властные группировки объединяют усилия в попытках ускорить процесс.

Как рассказывают источники NDNews.ru, резиденция губернатора и полпредство президента в УрФО вступили в негласный политический союз. Топор войны зарыт, по крайней мере, на некоторое время. Авторами союза называют переговорщиков главы администрации губернатора Владимира Тунгусова и заместителя полпреда Бориса Кириллова. Несмотря на то, что отношение Игоря Холманских к Евгению Куйвашеву остается неоднозначным, сообщают источники, действующий губернатор известен ему уже много лет. Владимир Тунгусов, в свою очередь, мог подключить полпредство к решению проблемы указа о врио губернатора для того, чтобы усилить переговорные позиции. У него и самого хорошие отношения с «командой Росатома», но в союзе с лоббистами из «букингемского дворца» процесс, вероятно, ускорится.

Руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что с точки зрения логики резоны для возникновения такого союза есть. «По ряду признаков, понимание ситуации у обеих сторон присутствует, и, вероятно, скоро это будет видно по тому, как будут развиваться события», – считает эксперт. По его мнению, две ветви власти, федеральная и региональная, пришли к пониманию того, что возможны некие совместные действия, направленные не только на сохранение статус-кво, но и на совместные стратегические проекты, которые могли бы принести пользу и округу, и области. Так что их цели и задачи в определенном смысле совпадают, вопрос – как будут распределяться выгоды от этого союза.

Политолог Алексей Швайгерт в своих рассуждениях идет еще дальше. «Не исключено, что разговоры о тактическом альянсе между полпредством и администрацией губернатора могут оказаться правдивыми. Со сменой руководства УВЗ Холманских словно один в поле воин: надежных защитников и покровителей, которые не сдадут тебя ни при каких обстоятельствах, больше нет. То есть дальнейшая политическая судьба Холманских туманна, а место полпреда в УрФО может стать предметом торга в сложном политическом сценарии, – указывает он и вспоминает, как в 2016 году губернатор Севастополя неожиданно стал полномочным представителем президента в Сибири, а глава Калининградской области – на Северо-Западе. – На фоне политической неопределенности в Свердловской области и слухах о вероятности назначения в регион кого-то еще, заключение с окружением Евгения Куйвашева «пакта о ненападении» выглядит залогом выживаемости Игоря Рюриковича. В конце концов, взаимовыгодную обоюдную логику «он сукин сын, но это наш сукин сын», никто не отменял».

Впрочем, поскольку указа о назначении врио губернатора до сих пор нет, ощущение неопределенности усиливается: непонятно, то ли лоббистская сцепка «сбоит», то ли Москва действительно до сих пор не решила, что же будет со Свердловской областью.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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