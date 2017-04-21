Статус: все сложно. Отношения администрации губернатора и полпредства снова разладились

Публикации за 21.04.17

Короткое перемирие между администрацией врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и уральским полпредством во главе с Игорем Холманских, кажется, закончилось. Политический союз, созданный для проведения губернаторской кампании, на грани распада.

«Желтый дом» и «бугингемский дворец» в последнее время поддерживали видимость хороших отношений для администрации президента РФ, где призвали стороны прекратить скандалы и найти общий язык в выборный год. Однако перемирие двух весьма трудных характеров – Холманских и Куйвашева – продлилось недолго.

К примеру, для Евгения Куйвашева необходимость в сотрудничестве отпала после указа президента РФ о назначении его врио губернатора Свердловской области. Даже повод для обиды нашелся быстро: полпредство никак не отреагировало на решение Путина – не было ни сообщений для прессы, ни звонков в резиденцию. «И тут же в Москву пошли жалобы. Уверен, во время командировки в Москве, обходя властные кабинеты, Евгений Куйвашев не забудет помянуть независимым тихим словом Игоря Рюриковича», – прогнозируют источники NDNews.ru, близкие к администрации президента.

Состояние «все сложно» и «холодная война» было продемонстрировано и на первом предвыборном штабе Евгения Куйвашева. От полпредства на совещание отослали Александра Александрова, перешедшего пару лет назад из резиденции губернатора в ведомство Холманских. Выбор пал на него, поскольку Александров сейчас номинальная фигура и наименее раздражающий фактор для «желтого дома». Однако уже сейчас понятно, что дальше «хозяйской прихожей» в резиденции его не пустят, и штаб Куйвашева не намерен давать инсайды. Так что аналитические отчеты в АП о том, как свердловский врио ведет свою выборную кампанию, придется писать из той самой «прихожей». Это обстоятельство тоже не добавит теплоты в отношения кандидата в губернаторы и полпреда.

Впрочем, уральские политологи не видят поводов для серьезного конфликта между ведомствами. «Я не думаю, что сейчас может возникнуть конфликт, потому что в нем не заинтересована ни одна сторона. Задачи стоят большие. Насколько я могу судить по фактам, определенные деловые отношения сохраняются – есть контроль со стороны полпредства, и есть организация выборного процесса со стороны резиденции», – отметил руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Политолог Сергей Мошкин считает, что очередной виток «холодной войны» никак не повлияет на течение выборной кампании в Свердловской области. «В нашем регионе так исторически сложилось, что отношения между администрацией губернатора и полпредством всегда были прохладными, это началось еще со времен Росселя. Куйвашев, можно сказать, взрастил Холманских своими руками. Но когда тот перешел на новое место и взял на себя новые функции – как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Сейчас мы видим традиционное межведомственное непонимание, но это никак не повлияет на подготовку к выборам. Разве что полпредство может излишним контролем отчасти мешать работе областников. Что касается жалоб в АП, то туда и так постоянно идет поток документов. Администрация президента аккумулирует информацию и собирает картинку из разных источников», – заключил собеседник агентства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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